РИАМО - 1 июн. В Московской области располагаются более 130 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и региональное правительство заинтересовано в их развитии, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит второй Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018».

«Все, что связано с оборонзаказом, для нас, для Подмосковья, как вы понимаете, имеет особое отношение, потому что в наших наукоградах, в наших городах расположено более 130 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы все заинтересованы, чтобы они развивались, чтобы люди получали высокую заработную плату, чтобы оборонзаказ вовремя исполнялся, чтобы все предприятия были на хорошем, на должном счету», - сказал Воробьев на форуме.

Он отметил, что Подмосковье обсуждает с Федеральной антимонопольной службой России различные способы взаимодействия.

В рамках форума участники обсудят развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере гособоронзаказа. Кроме того, эксперты рассмотрят вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.

Ранее начальник управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александр Пудов сообщил, что некоторые закупки в рамках гособоронзаказа, связанные с государственной тайной, с 1 июля переведут в электронную форму.