РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Семья Шубиных победила в параде колясок, который прошел в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска в пятницу в рамках празднования Дня защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке «Дубрава» микрорайона Климовск в пятницу прошла праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Традиционно дом культуры «Машиностроитель» провел парад колясок, в ходе которого определили победителя.

«Это традиционный конкурс, который наш дом культуры проводит на День защиты детей, однако впервые парад мы провели в парке «Дубрава». Всего в нем приняли участие шесть семей. Жюри предстояло выбрать коляску, которая, по их мнению, оригинальнее всего украшена. По итогам конкурса, первое место заняла семья Шубиных, которая сделала из коляски крокодила, второе место получила семья Поляковых, которая смастерила из коляски Кремль. Третье место получила семья Елисеевых с коляской-балалайкой», - сказал один из организаторов мероприятия.

Помимо этого, в парке прошел праздничный концерт, игры и конкурсы. Также, специалисты библиотеки №30 провели детскую викторину, в ходе которой подарили участникам книги и сладкие призы. Всего праздничное мероприятие в парке «Дубрава» посетили более 500 человек.

Также в пятницу мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли в парке культуры и отдыха имени Талалихина и Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск.

Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, был учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Традиционно в этот день в Подольске проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, рассчитанные на взрослых и детей, а также концерты и акции.