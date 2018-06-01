РИАМО - 1 июн. Возгорание в подмосковных Мытищах тушат 10 автоцистерн, информации о пострадавших пока не поступало, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15.

«Осташковское шоссе, владение 15, горят два ангара со строительными материалами, на месте работают 10 автоцистерн», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.