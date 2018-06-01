РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» задержали жительницу Жуковского за сбыт наркотических средств, у нее изъяли более 15 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Волковская в Люберцах задержали 39-летнюю жительницу Жуковского, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это наркотическое средство – героин, общим весом более 15 граммов», – отмечается в сообщении.

В ходе следственных действий установили причастность задержанной к совершению сбыта 11 свертков с наркотическим средством путем закладок на улицах Люберец. По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.