РИАМО - 1 июн. Необычно холодное начало июня москвичи прокомментировали в соцсетях шутками про суровое русское лето и «первое мартабря».

Ранее синоптики сообщали, что Европейская Россия переживает ультраполярное вторжение, пик которого придется на пятницу. Минувшей ночью в Москве было всего плюс 5,6 градуса, а в Подмосковье зафиксировали заморозки.

«Здравствуй, первое мартабря! Здравствуй, лето! Плюс 6 на градуснике... Спасибо, что не минусовая, однако!» - написала в Twitter пользовательница @PetrovaRada.

Пользователь @neironart опубликовал пост о том, как надо встречать лето. В качестве ответа он прикрепил картинку, на которой изображен белый медведь на льдине.

Москвичка с ником @mintbead в шутку призналась, что заранее знала, что не надо убирать пальто.

Мм, здравствуй лето. Как знала, что не надо убирать пальто 😑 pic.twitter.com/jXF5moy7vt — б у с и н к а (@mintbead) 1 июня 2018 г.

Пользователи Twitter сошлись во мнении, что вместо июня пришла осень и теперь можно шутить не только про суровую русскую зиму, но и про суровое русское лето.

Повторится ли холодное лето в Москве: прогноз погоды на летний сезон 2018 >>