РИАМО - 1 июн. Необычно холодное начало июня москвичи прокомментировали в соцсетях шутками про суровое русское лето и «первое мартабря».
Ранее синоптики сообщали, что Европейская Россия переживает ультраполярное вторжение, пик которого придется на пятницу. Минувшей ночью в Москве было всего плюс 5,6 градуса, а в Подмосковье зафиксировали заморозки.
«Здравствуй, первое мартабря! Здравствуй, лето! Плюс 6 на градуснике... Спасибо, что не минусовая, однако!» - написала в Twitter пользовательница @PetrovaRada.
Здравствуй, первое мартабря! Здравствуй, Лето! +6 на градуснике...— Petrova (@PetrovaRada) 1 июня 2018 г.
Спасибо, что не минусовая, однако!🙈🌞🖐️ pic.twitter.com/bkZWjbEY5J
Пользователь @neironart опубликовал пост о том, как надо встречать лето. В качестве ответа он прикрепил картинку, на которой изображен белый медведь на льдине.
Москвичка с ником @mintbead в шутку призналась, что заранее знала, что не надо убирать пальто.
Мм, здравствуй лето. Как знала, что не надо убирать пальто 😑 pic.twitter.com/jXF5moy7vt— б у с и н к а (@mintbead) 1 июня 2018 г.
Пользователи Twitter сошлись во мнении, что вместо июня пришла осень и теперь можно шутить не только про суровую русскую зиму, но и про суровое русское лето.
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