РИАМО - 1 июн. В подмосковных Мытищах в пятницу загорелось здание на Осташковском шоссе, на месте работают четыре единицы техники и 15 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 11:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу находятся автосервис и торговый дом «Агрокомбинат Дзержинский»