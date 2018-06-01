РИАМО – 1 июн. В медицинские организации Подмосковья за неделю обратились порядка 1,2 тысяч человек за помощью из-за укусов клещей, в регионе не зафиксировали случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Подмосковью продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю (25-31 мая – ред.) в медицинские организации Московской области обратилось 1 192 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 328 детей», – говорится в сообщении.

По состоянию на 31 мая против клещевого энцефалита всего вакцинировали 2 688 человек, в том числе 586 детей. В муниципалитетах Подмосковья не регистрировали случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

«Проведены лабораторные исследования 3 091 клещей, в том числе 2 723, присосавшихся к людям. Обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 10,8% (334); гранулоцитарного анаплазмоза человека в 1,78% (55); моноцитарного эрлихиоза человека в 0,16% (5). В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводятся акарицидные обработки. Площадь обработок составила 1550,9 гектаров», – отмечается в сообщении.

Людям, собирающимся в лес, напомнили, что одеваться следует в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), а также одежду, которая максимально закроет тело. Вещи следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке не нужно сидеть в траве и контактировать с листвой кустов и деревьев. Не нужно также забывать периодически проводить осмотр тела на наличие клещей.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща, необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.