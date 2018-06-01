РИАМО - 1 июн. В селе Пирочи Коломенского городского округа в Подмосковье отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 19 марта 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Пирочи Коломенского городского округа», - говорится в сообщении.

Карантин также отменили от северной границы деревни Елино на восток вдоль границы Коломенского округа до восточной границы деревни Молодинки, далее на восток вдоль границы округа до южной границы села Городец, далее на запад вдоль границы Коломенского округа до западной границы поселка Радужный и далее до северной границы деревни Елино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.