РИАМО - 1 июн. В пятницу система-112 в Подмосковье отмечает трехлетие со дня начала работы, за это время операторы приняли более 23 миллионов вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3 600 специалистов», – говорится в сообщении.

Благодаря внедрению системы-112 на территории Подмосковья время прибытия экстренных служб на сложные происшествия, требующие реагирования нескольких экстренных служб, уже удалось сократить в среднем на 2,5 минуты.

«Система-112 Московской области постоянно совершенствуется. В настоящее время специалисты работают над расширением функционала мобильного приложения системы-112 – в этом (2018 году – ред.) году планируется внедрить возможность отслеживания заявителем машины скорой медицинской помощи, направляющейся по его вызову», – отметил Пестов.

В системе работает функция геопозиционирования – операторы имеют возможность автоматического определения местоположения заявителя. Это позволяет в кратчайшие сроки организовывать прибытие экипажей экстренных служб на места происшествий.

При необходимости к работе с заявителями подключаются профессиональные психологи, которые дежурят круглосуточно. Разговор с заявителем может длиться как несколько минут, так и значительно дольше – в зависимости от тяжести ситуации, в которой оказался заявитель, и его состояния.

Для повышения оперативности реагирования экстренных служб на сложные дорожно-транспортные происшествия на территории Подмосковья организовано взаимодействие между областной Системой-112 и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Операторы региональной системы-112 обработали уже более 1,5 тысяч вызовов на дорожно-транспортные происшествия, поступивших оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

«За время работы единый номер спасения «112» стал более узнаваемым среди жителей Подмосковья. На сегодняшний день на него поступает более 85% вызовов экстренных оперативных служб. Тогда как в прошлом (2017 году – ред.) году этот показатель составлял 82%», – отметил начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.