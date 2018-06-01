РИАМО – 1 июня. Президент РФ Владимир Путин отметил огромную роль регионов, бизнеса и системы образования в модернизации отечественной экономики, передает Федеральное агентство новостей.

В приветственной телеграмме участникам и гостям VI межрегионального экономического форума «Регионы развития. Новые: задачи, решения, возможности» Путин подчеркнул, что форум отлично зарекомендовал себя, став эффективной площадкой для выстраивания конструктивного диалога власти и бизнеса.

«Отмечу, что в решении этих масштабных задач огромная роль принадлежит регионам, бизнесу, системе образования», — сказал президент.

Он также выразил надежду на то, что участники смогут обменяться накопленным опытом, и дискуссии на полях форума пройдут в плодотворном ключе, а по итогам мероприятия будут намечены новые проекты и горизонты развития.

В этом году главными на повестке форума станут вопросы модернизации экономики России, укрепления ее конкурентоспособности и экспортного потенциала, а также подготовки кадров для современных наукоёмких производств.