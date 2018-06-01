РИАМО - 1 июн. В ночь на пятницу температура в Подмосковье и Москве местами опустилась до минус 1,7 градуса и до плюс 4,5 градуса соответственно, таким образом, был побит рекорд 80-летней давности, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая летняя ночь в столичном регионе оказалась очень холодной. И хотя заморозки в воздухе наблюдались лишь на станции Черусти, минимальная температура воздуха на ряде станций Москвы и Подмосковья побила рекорд», — говорится в сообщении.

На столичной станции «Балчуг» был перекрыт минимум температуры, он составил 6,5 градуса, против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 года оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градуса. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА, 4,5 градуса.

«В Подмосковье рекордно холодной ночью могут «похвастаться» Черусти, где было минус 1,7 градуса. До этого года 1 июня минимальная температура воздуха ни на одной из метеостанций не была отрицательной!» — добавляется в сообщении.

Рекордно холодно в ночь на 1 июня было в Истре и Волоколамске, но здесь в воздухе заморозка не было.

Ранее синоптики сообщали, что летнее тепло в Московский регион вернется в выходные, и уже 4 июня воздух прогреется до плюс 26 градусов.

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