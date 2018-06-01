РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В пятницу в подмосковном Красногорске открыли новый детский сад, рассчитанный на 340 воспитанников, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии открытия детсада №44 на улице Большой Комсомольской в Красногорске приняли участие глава горокруга Радий Хабиров, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов, депутат Мособлдумы Галина Уткина и другие.

«Сегодня, в День защиты детей, мы открываем самый большой в городском округе детский сад, он рассчитан на 340 детей. Красногорск – один из самых быстро растущих и динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья. В этом году мы открываем третий по счету садик, и еще один введем в эксплуатацию в конце лета. В следующем году начнем проектирование новых детских садов», - сказал Хабиров.

Он поблагодарил строителей - ООО «Выбор-Строймонтаж» - за то, что объект был построен качественно и в срок. Дошкольное учреждение построено за счет средств муниципального бюджета. Проектная мощность сада - 340 мест, это 17 групп, пять из которых предназначены для детей раннего и младшего дошкольного возраста.

«Сейчас в детском саду сформированы три группы. Первые воспитанники придут в понедельник, 4 июня. В полную силу детсад заработает с сентября», - отметила заведующая детсадом Наталья Герасименко.

В здании оборудованы кабинеты педагогов-специалистов, музыкальный зал, два физкультурных зала, две кружковые и сенсорная комнаты. Современным оборудованием оснащены медицинский блок, прачечная, пищеблок, комнаты персонала.

Территория детского сада озеленена, групповые участки оборудованы верандами, малыми архитектурными формами, имеется мягкое безопасное покрытие игровых участков. На двух спортивных площадках установлено необходимое спортивное оборудование, подобранное в соответствии с возрастом детей. На территории организована современная транспортная площадка для обучения малышей правилам дорожного движения.

В учреждении создана безбарьерная среда для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.