РИАМО - 1 июн. Партию груш из Европы весом более 21 тонны, ввезенную в Россию по поддельным документам, задержали в Подмосковье, фрукты уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Таможенники задержали партию груш, которая прошла таможенное оформление в Республике Беларусь, а в последующем была отправлена для реализации в Российскую Федерацию. В фуре находилось более 21 тонны фруктов, на маркировке товара была указана страна происхождения - Джибути. Специалисты отобрали пробы и образцы товара для исследований в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении ФТС России.

«Согласно заключению экспертов, регионом произрастания плодов является территория Центральной и Восточной Европы. Кроме того, согласно заявлению посольства Республики Джибути в РФ, указанный вид груш не выращивается на территории этого государства. Таким образом, задержанная партия относится к товарам, включенным в перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию», - отмечается в сообщении.

В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Уничтожение товарного вида и последующее сжигание партии груш произведено на производственной площадке в районе поселка Михнево», - заключается в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.