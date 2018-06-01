Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи сети активно обсуждали призыв закрыть Instagram, инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, а также оптическую иллюзию с «пересаженными» головами и участвовали во флешмобе о Москве.

Путаница с закрытием Instagram

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в понедельник, 28 мая, о необходимости «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». Цитата именно в такой формулировке, которую впервые привело агентство РБК, разошлась по СМИ. Очевидно, что Бастрыкин оговорился и имел в виду мессенджер Telegram, но СМИ и пользователей соцсетей было уже не остановить. Многие стали шутить, что Бастрыкин предложил запретить «эпиграммы», «пентаграмм», «сто грамм» и далее по аналогии.

на площади трех вокзалов в Москве Инстаграм обманул приезжую из Саранска и похитил у нее тысячу рублей, представившись Ватсапом — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 28 мая 2018 г.

Бастрыкин заявил, что теракт в Питере произошел от того, что кавказский бьюти-блогер запостил в Инстаграм бомбическое селфи — ⚡🐽⚡ (@UnicornPigF) 28 мая 2018 г.

Привет, в каком мессенджере ты сидишь? - В телеграм. Хорошо, напиши мне в директ инстаграма #бастрыкин — Бетховен Бэмкер (@fedtema) 28 мая 2018 г.

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«Воскрешение» Аркадия Бабченко

Служба безопасности Украины на этой неделе провела кинематографичную операцию, инсценировав смерть журналиста Аркадия Бабченко, чтобы поймать подозреваемого в покушении на его убийство. В СБУ заявили, что Бабченко «заказал» агент российских спецслужб, после чего журналисту предложили поучаствовать в «спецоперации». После некрологов и «фейсбучных» слез многие пользователи соцсетей стали шутить над псевдосмертью и писали, что теперь ждут «воскрешения» Курта Кобейна, Майкла Джексона, Виктора Цоя, Ленина и других медийных персон, чья смерть когда-либо вызывала сомнения.

слышу историю: моя подруга вчера из-за него психотерапевту заплатила, а он жив, сволочь — Катя (@sovkusomsahara) 30 мая 2018 г.

Мне кажется, теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена. — Валаар Моргулис (@mvalaar) 30 мая 2018 г.

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Оптическая иллюзия «обнимашек»

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

Очередная оптическая иллюзия – пара с «пересаженными» головами мужчины и женщины – взорвала интернет. На снимке парень и девушка обнимают друг друга, вот только версии того – кто кого обнимает, у пользователей соцсетей разошлись. Фотография собрала более 100 тысяч лайков и 45 тысяч репостов.

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БГ не узнали на его же концерте

Казус, который обсуждают пользователи социальной сети «ВКонтакте», произошел с Борисом Гребенщиковым – его не узнали на собственном концерте. После выступления «Аквариума», которое проходило в Санкт-Петербурге на Невском, БГ подошел к охраннику и пожал ему руку. На что мужчина, не отрываясь от телефона, спросил: «А что за группа была?». «Аквариум», — ответил музыкант. И полицейский снова уткнулся в телефон.

Казус, который обсуждают пользователи социальной сети «ВКонтакте», произошел с Борисом Гребенщиковым – его не узнали на собственном концерте. После выступления «Аквариума», которое проходило в Санкт-Петербурге на Невском, БГ подошел к охраннику и пожал ему руку. На что мужчина, не отрываясь от телефона, спросил: «А что за группа была?». «Аквариум», — ответил музыкант. И полицейский снова уткнулся в телефон.

Даша Светлова воспитание у чувака на высшем уровне, конечно

Маруся Волкова Чувак работает охранником на причале на Фонтанке)

Сергей Смирнов конечно... поколению пепси, тимати, киркорова и тд- не известен Аквариум... жаль их..

Сергей Мурашов Да он тупой,чё... чего с таких взять то-уткнулся в телефон свой

Роман Романов Человеку не нужно знать БГ , человек знает Галкина , Газманова , Киркорова .. это его уровень! А вы оскорбляете его, хотя он не виноват в том что инвалид!

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Флэшмоб «ЗаСобянина»

Инстаграмы российских музыкантов, актеров и телеведущих на этой неделе заполнили посты об изменившейся Москве с хэштегом #ЗаСобянина. Очевидно, такой флешмоб вызван предстоящим выборами главы города, которые пройдут в сентябре 2018 года. Звезды на своих страницах рассказывают, как они любят проводить время в городе. Например, телеведущая Юлия Барановская призналась, что боялась переезжать в Москву из Лондона, но не пожалела и теперь рекомендует столицу своим друзьям-англичанам.

«Когда мы все-таки переехали в Москву, я поняла, что скучать совершенно не по чему. Москва кипит, тут все время что- то происходит. Это настоящая столица!», -- написала Барановская в своем Instagram.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 27 Май 2018 в 11:59 PDT

«Ну что, скоро сентябрь. Думайте обо мне только хорошо. Я буду голосовать #ЗаСобянина и вам советую. После съеденного в большом количестве моего любимого мороженого в ГУМе, пойду пешком в сторону дома и буду кайфовать от красоты нашего города . #моямосква А кто угадает чей голос мужской был за кадром ,тому дам червонец в рублях разумеется.) #мэрсобянин #собянин2018», - рассказал Иосиф Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 23 Май 2018 в 7:53 PDT

«Обожаю Москву в тёплое время года, особенно, когда спокойно можно понаблюдать за городом, например плавая по Москва-реке 🚤😍 Кстати, первый раз сегодня прогулялись по парку «Зарядье». Там просто космос. Открывается прекрасный вид на все преображения нашего любимого города. #ялюблюмоскву #москварека #моямосква

#засобянина», - написала певица Инна Маликова.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) 24 Май 2018 в 3:31 PDT

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