РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Российского детского фонда и отметил, что благодаря работе фонда в стране осуществляются востребованные благотворительные, социальные и образовательные проекты, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям праздника, посвященного Международному дню защиты детей и организованного Российским детским фондом.

«Благодаря подвижнической деятельности сотрудников фонда проводится большая работа, направленная на поддержку детей, формирование у них высоких духовно-нравственных, патриотических идеалов, популяризацию ценностей здорового, активного образа жизни. Реализуются востребованные социальные, благотворительные, просветительские проекты», - говорится в приветствии.

Путин отметил, что праздник проводится уже много лет. В рамках праздничных мероприятий дети из регионов РФ и зарубежных стран смогут посетить экскурсии и познакомиться с интересными людьми, для них создана насыщенная культурная программа.

В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин посетит Морозовскую детскую больницу и наградит российских родителей и усыновителей орденами «Родительская слава».