РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Жительница поселка Томилино городского округа Люберцы попросила главу муниципалитета Владимира Ружицкого включить фонтан во дворе дома №47 по улице Гоголя, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Женщина обратилась к главе в пятницу, когда он был на открытии школьного лагеря в Томилине.

«Очень просим включить у нас во дворе дома №47 по улице Гоголя фонтан. Его включали на 9 мая, но сейчас он снова не работает. Он часто забивается, его надо почистить», - сказала жительница.

По словам Ружицкого, он обязательно даст поручение своим сотрудникам, чтобы они разобрались с работой фонтана.

«Спасибо вам за информацию и неравнодушие», - добавил Ружицкий.