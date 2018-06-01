РИАМО - 1 июн. Разворотную эстакаду, связывающую Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, планируют открыть в столице в октябре текущего года, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Разворотную эстакаду, связывающую Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, планируем открыть в октябре текущего года. Благодаря ей не надо выезжать на Дмитровское шоссе, эта разворотная эстакада дает возможность с Академической улицы заехать на эту хорду, не мешая никакому движению, и без светофоров», - сказал Аксенов.

Он добавил, что данная эстакада является первой из нескольких эстакад, связывающих две скоростные магистрали.

Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.