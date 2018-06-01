РИАМО - 1 июн. Участок Северо-Восточной хорды в Москве от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

«Готовность участка составляет порядка 90%, мы планируем в сентябре его закончить, запустить движение. <...> Мы ставим перед собой задачу сделать этот подарок москвичам ко Дню города», - сказал Аксенов.

По его словам, данный участок Северо-Восточной хорды позволит обеспечить примыкание к улице Большой Академической и выход на Северо-Западную хорду, продолжение и более глубокий вход в город скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург до Дмитровского шоссе и далее в центр.

Участок позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основные магистрали города: Ленинградское и Дмитровское шоссе, север МКАД, улицу Большую Академическую, Коровинское шоссе. Также ввод участка улучшит условия движения транспорта на улично-дорожной сети районов Северного округа Москвы - Головинского, Коптево, Тимирязевского.

«Готовность высокая, задержка только была из-за того, что в зону строительства попала Ховринская насосная станция, которая обеспечивала более 3,5 тысяч потребителей. Мы не могли ее в зимний период отключить, сделали это только 15 мая и начали форсированно работать», - добавил Аксенов.

По его словам, протяженность участка составляет 11 километров, в его состав входит семь эстакад, две из которых имеют длину по 1,5 километра. Длина съездных и выездных эстакад составляет 300-500 метров. В зону строительства попали крупные водоводы и теплосети.

«Проведены большие работы, связанные с обеспечением экологической безопасности, снижением шума. Будет построено около 2 километров (шумозащитных – ред.) экранов в зоне строительства этого этапа Северо-Восточной хорды. Мы заменили около 6 тысяч оконных блоков в жилых домах, которые приближены к этой трассе», - сказал Аксенов.