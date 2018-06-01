РИАМО - 1 июн. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе планируют начать в 2019 году, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Работы на данном участке могут начаться в начале следующего года. В Адресной инвестиционной программе заложены деньги не только на проектирование, но и на освобождение территорий. Мы начинаем работать: снос гаражей, взаимодействие с промышленными предприятиями, которые попадают в зону строительства, чтобы изъять для государственных нужд земельные участки, которые попадут в будущее строительство», - сказал Аксенов.

Он добавил, что подготовка участка ведется до проведения конкурсных процедур, чтобы подрядчик в дальнейшем сразу начал строительные работы.

«Проектная документация очень сложная, на данном участке сгусток больших промышленных предприятий и природного комплекса, огромное количество инженерных сетей. Наконец-то проект планировки прошел публичные слушания, получил утверждение от правительства Москвы, сейчас идет проектирование. Мы делаем все возможное, чтобы проект вышел из экспертизы и в следующем году мы могли завести разговор о строительстве участка», - сказал Аксенов.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.