РИАМО - 1 июн. Карантин по бешенству животных отменили в деревне Копцево Рузского округа в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (31 мая – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 4 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Копцево Рузского городского округа», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от западной границы деревни Ведерники до южной границы поселка Новотеряево, далее до южной границы деревни Кожино, далее на до южной границы деревни Кузянино и далее на север вдоль границы Рузского городского округа до западной границы деревни Ведерники.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.