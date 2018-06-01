РИАМО - 1 июн. В первый день новой недели в Москву вернется жаркая погода, температура воздуха достигнет отметки в 26 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее синоптики сообщали, что Европейская Россия переживает ультраполярное вторжение, пик которого придется на пятницу.

«В столице после холодной ночи уже днем воздух опять начнет постепенно прогреваться. Летнее тепло вернется в выходные. Максимальное повышение температуры ожидается в понедельник – после полудня плюс 26 градусов», - говорится в сообщении.

Однако уже со вторника в Московский регион станет поступать более прохладный воздух.

Минувшей ночью минимальная ночная температура воздуха в Москве составила плюс 5,6 градуса. В Московской области отмечались заморозки – в Черустях зафиксировали минус 1,7 градуса.

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