РИАМО - 1 июн. В первый день новой недели в Москву вернется жаркая погода, температура воздуха достигнет отметки в 26 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
Ранее синоптики сообщали, что Европейская Россия переживает ультраполярное вторжение, пик которого придется на пятницу.
Однако уже со вторника в Московский регион станет поступать более прохладный воздух.
Минувшей ночью минимальная ночная температура воздуха в Москве составила плюс 5,6 градуса. В Московской области отмечались заморозки – в Черустях зафиксировали минус 1,7 градуса.
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