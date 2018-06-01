РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Главгосстройнадзор Московской области во время проверки строительства двух жилых домов, возводимых на улице Тихонравова в Королеве, выявил нарушения проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторским составом отдела надзора за строительством №4 подмосковного Главгосстройнадзора в ходе проверки 17-этажного 4-секционного и 17-ти этажного 3-х секционного жилых домов на улице Тихонравова, №29, выявлены нарушения проектной документации.

«В отношении технического заказчика ООО «Строительное монтажное управление - 76», составлен протокол об административном правонарушении, выданы предписания устранить допущенные нарушения до 20 июля. Сумма штрафных санкций по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении составила 100 тысяч рублей», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Корпуса новостройки рассчитаны на 256 и 192 квартиры. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Недвижимость-капитал». На сегодняшний день на объекте ведется монтаж наружных сетей, завершить строительство домов планируется в IV квартале текущего года.