РИАМО - 1 июн. Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой построят на улице Молодогвардейской в районе Кунцево на западе Москвы, в составе комплекса три 22-этажных дома на 630 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект будет возводиться на средства инвестора, заказчиком выступает группа компаний «ПИК», застройщиком – ЗАО «Монетчик», срок действия разрешения на строительство – до сентября 2021 года.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на улице Молодогвардейской в районе Кунцево. Проектом предусмотрено возведение трех 22-этажных зданий с нежилыми помещениями на первом этаже, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой на 260 машино-мест», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В будущем комплексе будет 630 квартир, среди них 231 однокомнатная, 315 двухкомнатных, 63 трехкомнатных и 21 четырехкомнатная. Фасады зданий планируется отделать керамической плиткой, будет предусмотрена возможность размещения кондиционеров – для этого на фасаде установят специальные корзины. Фасад каждого корпуса будет выполнен в своей цветовой гамме.

Также проект предусматривает максимальное количество газонов и озеленения. В придомовой территории также выделена зона размещения детских игровых и спортивных площадок.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - отметил Антосенко.