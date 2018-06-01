РИАМО - 1 июн. В первый день календарного лета холод из Арктики продолжит свое шествие по территории европейской части России, сообщается на сайте «Метеовести».

«В первый день лета ультраполярное вторжение в Европейской России усилится. Конец весны уже многих разочаровал. Пока в средней полосе ликвидировали последствия разрушительного шторма, в северной части региона зарядили снегопады», - говорится в сообщении.

Накануне лета такое даже в северной половине Европейской России случается не так часто, отмечают синоптики.

«Пик ультраполярного вторжения придется на сегодняшний день. Если накануне в зоне заморозков был лишь север, то сейчас они пробились даже на юг Центрального региона. Нетрудно подсчитать, что темпы продвижения арктического холода – более 40 километров в час!» - уточнятся на сайте.

Минувшей ночью минимальная ночная температура воздуха в Москве составила плюс 5,6 градуса. В Московской области отмечались заморозки – в Черустях зафиксировали минус 1,7 градуса.

Как отметил в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в пятницу температура воздуха в Москве будет не выше 13-15 градусов, в Подмосковье – 11-16 градусов. Это на 6-7 градусов ниже, чем положено по климатической норме и соответствует показателям конца апреля.

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