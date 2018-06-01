РИАМО - 1 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства водопровода в Троицке протяженностью почти 9 километров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 31 мая 2018 года одобрила проект планировки водопровода (диаметр 300-700 миллиметров) в городской округ Троицк (ТАО)», – отмечается в сообщении.

Проект планировки охватывает территорию в 96,7 гектаров. Новый водопровод пройдет от деревни Ботаково до Калужского шоссе, соединив водозаборные узлы (ВЗУ) «Ботаково» и «ФИАН» с ответвлением к ВЗУ «Микрорайон».

«Общая протяженность проектируемого водопровода составит 8 754 метра. Его строительство будет способствовать увеличению надежности инженерных коммуникаций в Троицке», – отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект планировки будет реализован за счет средств Адресной инвестиционной программы.