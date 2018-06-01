РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Воспитанники детсада №51 «Аленький цветочек» в подмосковной Балашихе в пятницу утром сдали анализы после подозрения на отравление, сообщила заведующая учреждением Ольга Высоцкая.

Тридцать первого мая восемь детей отравились в детском саду №51 «Аленький цветочек» в Балашихе, один ребенок был госпитализирован.

«У нескольких детей в одной группе 31 мая случилась рвота. Родители забрали их домой, за медицинской помощью обратилась только одна семья. Сегодня дети из этой группы сдали анализы кала. Утром заведующая поликлиникой №1 осмотрела всех воспитанников сада, жалоб ни у кого нет», - сказала Высоцкая.

Она добавила, что по результатам анализов будет установлена причина недомогания детей.