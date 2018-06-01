РИАМО – 1 июн. Центральный банк России отозвал у Бум-банка лицензию на осуществление банковских операций, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют деятельность банков, ряда статей ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России», - говорится в сообщении.

На 1 апреля Бум-банк занимал 378-е место в банковской системе России.

7 признаков того, что банк на грани банкротства >>