РИАМО - 1 июн. В Ленинском районе Подмосковья неизвестные похитили автомобиль Mazda стоимостью 1,2 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 31 мая в 05:25 в дежурную часть обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля.

«В период времени с 20:00 30 мая по 07:50 31 мая от дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Mazda СХ-5 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 1,2 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.