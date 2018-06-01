РИАМО - 1 июн. В Ленинском районе Подмосковья грабители проникли в дом, и, угрожая хозяевам, украли 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«31 мая в 13:40 в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о том, что 29 мая в 20:30 трое неизвестных проникли в дом заявительницы в Ленинском районе и, угрожая ей и ее мужу, открыто похитили денежные средства в размере 2 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.