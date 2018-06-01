РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В подмосковном Королеве детям рассказали о работе адвокатов и судей в рамках дня профориентации, который был посвящен работе юристов, сообщила «РИАМО в Королеве» главный специалист отдела устройства детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки и выплат социального характера управления опеки и попечительства городского округа Инна Можаева.

В пятницу дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся на воспитании в семьях, посетили королевский городской суд, где смогли посмотреть, как проходит судебный процесс и послушать о профессиях.

«На весь год у нас запланированы мероприятия, направленные на то, чтобы дети узнавали, как можно больше о различных профессиях. Сегодня (1 июня - ред.) в День защиты детей мы решили показать ребятам, как работают судьи, их помощники, секретари, прокуроры и адвокаты», – сказала Можаева.

После судебного заседания, на котором рассматривалось уголовное дело, ребятам подробно рассказали о профессиях и ответили на все вопросы.