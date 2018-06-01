РИАМО - 1 июн. В Москве состоялась торжественная отправка ребят в загородные лагеря на отдых в первую смену, в частности, 160 детей льготных категорий отправились в лагерь «Отдых» в подмосковный Жуковский, сообщила РИАМО в пятницу заместитель генерального директора «Мосгортура» Инна Мартынова.

«Сегодня у нас первая торжественная отправка детей в детский лагерь Подмосковья. Сегодня у нас уезжают дети льготных категорий. Также параллельно «Мосгортур» отправляет детей в летние лагеря Краснодарского края, Крыма и средней полосы России», - сказала Мартынова.

Она добавила, что программа в лагере «Отдых» расписана буквально по минутам. При этом «Мосгортур» пытается сохранить программы пионерских лагерей - с кострами, традиционными праздниками и мероприятиями.

Старший вожатый Василианна Костива рассказала, что подготовка вожатых к сменам началась более месяца назад, она включала как теоретическую часть, так и практическую.

«Подготовка начинается больше чем за месяц. Как только согласовываются списки вожатых, которые поедут, так сразу начинается работа. В «Мосгортуре» было очень много неформальных занятий. Были и просто лекции, и вожатории, и дискуссии. Еще были выезды, на которых за три дня репетировали всю смену», - сказала Костива.

Она добавила, что на каждый отряд приходится по трое вожатых, всего в лагере «Отдых» их будет 21 человек.

На первую смену по бесплатным путевкам от «Мосгортура» в 15 лагерей поедет 1570 детей. Всего же за это лето детские лагеря посетят 6 тысяч детей льготных категорий и 5 тысяч детей-сирот. При этом дети-сироты могут поехать в лагерь на все лето.