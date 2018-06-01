РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В подмосковном Дзержинском до конца декабря 2018 года реконструируют завод по производству полимерной упаковки «АЛПЛА», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстрой Московской области выдал разрешение на реконструкцию завода по производству полимерной упаковки компании «АЛПЛА, который находится в городе Дзержинском на улице Академика Жукова, дом №12. Завершение реконструкции планируется в декабре 2018», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он уточнил, что после реконструкции общая площадь здания переменной этажности (1-2 этажа) составит 16,6 тысяч квадратных метров. Кроме того, расширение завода позволит создать дополнительно порядка 50 рабочих мест. Инвестиции в объект составят около 500 миллионов рублей.

«В настоящее время в Подмосковье ведется строительство более 4,7 миллионов квадратных метров производственных площадей», – добавил Тагиев.