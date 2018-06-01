РИАМО - 1 июн. Смертельная авария произошла на трассе в подмосковном городском округе Ступино, в результате погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Ступино на шестом километре автодороги «Шугарово-Колычево» произошла авария, в результате которой погибло два человека», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает быть внимательным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.