РИАМО - 1 июн. Открытое горение на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе Подмосковья ликвидировано, для устранения тления и угрозы новых возгораний ведется пересыпка грунта, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Горение на полигоне «Часцы» зафиксировали в пятницу в 06:20. Прибывшие на место пожарные обнаружили 10 очагов горения площадью по 5 квадратных метров.

«В тушении открытого огня принимали участие семь пожарных расчетов, было задействовано 50 единиц техники, в том числе мобилизованы инженерные силы», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, сейчас на объекте ведется пересыпка грунта, чтобы ликвидировать тление и не допустить новых возгораний.

«Инженерных сил для пересыпки достаточно, завезено 200 машин грунта. Работы будут вестись все выходные», - добавил глава.

Иванов отметил, что полигон ТБО «Часцы» был закрыт в июне 2014 года. Территория охранялась силами ЧОП «Радиан», проводились регулярные инспекции с представителями общественных организаций.

«Ведется расследование инцидента. Если будет установлено, что случился поджог, то мы будем требовать жесткого наказания виновных», — подчеркнул Иванов.