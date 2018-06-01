РИАМО - 1 июн. В деревне Беляниново подмосковного городского округа Мытищи из дома украли станки для переработки биокормов для птиц и стройматериалы, ущерб превысил 100 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«31 мая в 19:30 в дежурную часть мужчина с заявлением о том, что в период времени с 12:00 28 мая по 19:00 31мая в городском округе Мытищи, деревня Беляниново, в его дом проник неизвестный и похитил два станка для переработки биокормов для птиц; три рулона гидробетоназола. Сумма ущерба – 108 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.