РИАМО – 1 июн. В парке культуры и отдыха Жуковского 31 мая ярко стартовал проект Московской областной филармонии «Летний концертный зал», на открытии прозвучали арии из опер Верди, Чайковского, знаменитые неаполитанские песни, увертюры, польки, марши Штрауса, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

На торжественном открытии присутствовали министр культуры Московской области Оксана Косарева, глава городского округа Жуковский Андрей Войтюк, художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский. В рамках проекта, который реализуется при поддержке Минкульта Подмосковья, летом текущего года на открытых площадках региона пройдут уникальные концертные программы с участием ведущих артистов и коллективов.

«Летом такие концерты Московской областной филармонии пройдут во многих подмосковных городах. Зрители получат уникальный шанс услышать великолепных артистов, причем совершенно бесплатно. Другая ожидаемая премьера областной филармонии – двухдневный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей». Эти проекты, а также «Летний кинотеатр», «Летний читальный зал», многочисленные проекты музеев на открытом воздухе сделают подмосковные вечера незабываемыми», – сказала Косарева.

На премьере «Летнего концертного зала» выступили солисты Московской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов, звезды оперной сцены Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон), оркестр «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист РФ Виктор Луценко. Прозвучали арии из опер Верди, Чайковского, фрагменты из популярных оперетт Кальмана, Легара, из мюзиклов Бернстайна, знаменитые неаполитанские песни, композиции Брамса и Дворжака, увертюры, польки, марши Штрауса.

Ближайшие концерты в рамках проекта «Летний концертный зал» пройдут 3 июня в Одинцовском районе – в усадьбе «Захарово» (оркестр «Русские узоры» и ансамбль «Садко») и в парке «Захарово» (программа Квартета имени Алябьева, солистка – Алина Яровая).

Всего будет представлено более 30 программ. Концерты планируется провести во многих подмосковных городах, среди них Раменское, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Подольск, Клин, Дедовск, Ногинск, Истра, Кашира, Шаховская, Чехов, поселок Горки Ленинские. Все концерты можно посетить бесплатно.