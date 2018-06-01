РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В пятницу в городском округе Люберцы стартовала летняя оздоровительная кампания, в 38 средних учебных заведениях открылись школьные лагеря, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он принял участие в открытии школьного лагеря в гимназии №18 в поселке Томилино.

«Хоть погода и не радует, но лето сегодня началось. Надеюсь, оно будет жарким, солнечным, вы отдохнете, наберетесь сил. Получите новые навыки в тех кружках, которые будут работать тут. Сегодня в 38 школах городского округа организованы такие лагеря. Для работы в них задействовано более 500 педагогов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что главное, чтобы лагерная смена прошла без происшествий. 29 июня школьные лагеря завершат работу.

По его словам, в Люберцах во время летней оздоровительной кампании на базе 38 общеобразовательных организаций откроются школьные лагеря с дневным пребыванием, в которых будут отдыхать 3 340 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В школьных лагерях будут организованы профильные отряды по направлениям: спортивное, краеведческое, художественно-эстетическое, техническое, экологическое, хореографическое, профилактика безопасности дорожного движения.

«На организацию отдыха детей в оздоровительных школьных лагерях с дневным пребыванием предусмотрено более 17,6 миллионов рублей, в том числе: из средств бюджета горокруга – более 15,2 миллионов рублей, внебюджетные средства – более 2,4 миллионов рублей. В школьных лагерях с дневным пребыванием детей предусмотрено трехразовое питание из расчета 240 рублей на одного человека в день», – пояснил Ружицкий.