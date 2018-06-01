РИАМО - 1 июн. На железнодорожной станции «Болшево» Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд сбил мужчину, в результате чего он погиб, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На станции «Болшево» Ярославского направления электропоездом «Монино – Москва» насмерть сбит мужчина. В результате происшествия задержано семь электричек от 6 до 41 минуты», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге.