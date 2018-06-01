РИАМО - 1 июн. На станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метро закрыли северный вестибюль, его откроют 8 июня после проведения технических работ, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Для проведения технических работ на станции «Спортивная» временно закрыт ее северный вестибюль (выход к улице 10-летия Октября). Для входа в метро и выхода в город для пассажиров будет открыт южный вестибюль (выход к Проектируемому проезду №2309 и МЦК «Лужники»)», - отмечается в сообщении.

Временное закрытие вестибюля необходимо для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса, которое невозможно провести во время движения пассажиров.

В обычном режиме северный вестибюль возобновит работу с открытия метро 8 июня.

Выбрать нужный маршрут в эти дни пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).