РИАМО - 1 июн. Пассажиры Московского метрополитена при подключении к Wi-Fi смогут узнать малоизвестные факты о советских мультфильмах, проект приурочен ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы компании-оператора Wi-Fi в столичной подземке «МаксимаТелеком».

«Малоизвестные факты о советской мультипликации пассажирам Московского и Петербургского метрополитена расскажут «Союзмультфильм» и «МаксимаТелеком». Пассажиры метро смогут узнать больше про любимые мультфильмы с 1 по 10 июня при подключении к бесплатной сети MT_FREE», - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе, советская и российская мультипликация является предметом национальной гордости, поэтому в честь Дня защиты детей пассажирам метро напомнят о любимых с детства мультфильмах.

«За 82 года существования киностудии было выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов, исполненных в различной художественной технике. Я думаю, пассажирам метро будет интересно узнать малоизвестные факты о том, как делались знаменитые анимационные шедевры, о популярности наших мультгероев за рубежом и работе аниматоров», - отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.