РИАМО - 1 июн. В подмосковном Подольске ссора двоих мужчин переросла в драку, один из них избил оппонента до смерти, его задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 30 мая в 10:50 на улице Лобачева в Подольске обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1980 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.