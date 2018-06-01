РИАМО - 1 июн. Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в мае 2018 года составил 10,8 миллиона человек, что на 20% превышает показатель мая 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В мае 2018 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 10,8 миллиона пассажиров. Это на 20% превышает прошлогодний показатель», - отмечается в сообщении.

С начала года «Ласточки» перевезли 50,2 миллиона человек, что выше уровня января-мая прошлого года на 22,5%.

Рекордное количество пассажиров за один день «Ласточки» перевезли 16 мая – 450 тысяч человек.