РИАМО - 1 июн. В Одинцовском районе Подмосковья ликвидируют возгорание на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Часцы», в работах задействовано достаточное количество сил и средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В 06:20 пятницы от очевидца поступила информация о возгорании на свалке по адресу: Одинцовский район, Часцы, 49-й километр Можайского шоссе.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 06:30 установлено, что происходит очаговое горение (10 очагов по 5 квадратных метров) и тление мусора на полигоне ТБО «Часцы» на общей площади 1 гектар», - говорится в сообщении.

К месту возгорания своевременно убыли представитель руководства Главного управления МЧС России по Московской области, дежурные смены и караулы, сотрудники полиции, представители правительства Московской области, Одинцовского района, представитель Минэкологии.

На месте пожара работает шесть пожарных автоцистерн, пожарно-насосная станция, пожарный рукавный автомобиль. На тушение подано три ствола «А», два переносных лафетных ствола, два ствола «Б». Установлена пожарно-насосная станция у ближайшего водоема.

К ликвидации возгорания привлекается 40 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 17 человек и пять единиц техники. Привлеченных сил и средств достаточно, отмечается в материале.

В готовности к работе находится инженерная техника от ОАО «Одинцовское КХиБ» и ОАО «Одинцовский водоканал».

Полигон ТБО «Часцы» создан 1985 году и принимал бытовые отходы из Подмосковья и Москвы. Полигон был закрыт 10 июня 2014 года.