РИАМО - 1 июн. Дольщикам жилого комплекса «Легенда», который расположен на 42-м километре Калужского шоссе в Троицке, необходимо обращаться к конкурсному управляющему с заявлениями о включении их в реестр требований кредиторов бывшего застройщика ООО «ИнвестСтройГрупп», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В марте этого года Арбитражный суд города Москвы признал ООО «ИнвестСтройГрупп» банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Владимир Конорев. В настоящее время он формирует реестр требований кредиторов.

«На сегодняшний день из почти 800 участников долевого строительства около 400 заявили свои требований в рамках дела о банкротстве ООО «ИнвестСтройГрупп». Срок приема требований не закрыт», – сказал конкурсный управляющий.

Заявления необходимо направлять по адресу: 141300, Московская область, город Сергиев Посад, улица Центральная, 1-32.

Земельный участок под строительство объекта с декабря 2012 года находится в аренде у ООО «ИнвестСтройГрупп». В настоящее время 14 юридических лиц, которые являются собственниками этого участка, подали в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о расторжении договора аренды с прежним застройщиком.

Как отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, заявленный иск о расторжении договора аренды напрямую затрагивает интересы граждан.

«В этой связи 6 июня 2018 года в Арбитражном суде города Москвы планируется рассмотрение ходатайства Москомстройинвеста о запрете на расторжение договора аренды земельного участка. Продажа участка в целом или его части невозможна без учета интересов дольщиков», - пояснил он.

Согласно проекту, ЖК «Легенда» включает в себя семь жилых корпусов (три очереди строительства), детский сад и гараж. По объекту заключено 779 договоров долевого участия, обязательства по которым застройщик не исполнил.

В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы принял решение о приостановке деятельности застройщика ЖК «Легенда» по привлечению денежных средств граждан на шесть месяцев. В отношении неустановленных лиц ООО «ИнвестСтройГрупп» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».