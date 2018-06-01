РИАМО - 1 июн. В результате пожара в квартире дома на Бакинской улице на юге столицы пострадал человек, кроме того, спасатели эвакуировали 20 жителей дома, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 квадратных метров на улице Бакинской, дом №22. К сожалению, есть пострадавший», - отмечается в сообщении.

Кроме того, с верхних этажей и соседних квартир пожарные вывели порядка 20 человек.