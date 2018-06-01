РИАМО - 1 июн. Праздник «Луховицкий огурец», который пройдет в конце июня в Подмосковье, вошел в топ-10 гастрономических событий у туристов в первый месяц лета, в прошлом году фестиваль «Луховицкий огурец» посетили более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг самых популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников в России в июне. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости гастрономических событий.

«Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии (Крым), фестиваль напитков «АлтайФест» в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Саратовской области, фестиваль рыбного пирога «Черинянь гаж» в Печорском районе (Коми), гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке» в Тверской области, фестиваль «Рыба моя» в Тольятти (Самарская область), праздник «Луховицкий огурец» в Луховицах (Московская область), фестиваль селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском (Ярославская область) и праздник «Клубничная страна» в Валуйском районе Белгородской области вошли в первую десятку гастрономических фестивалей, популярных в начале лета», - отмечается в сообщении.

Праздник «Луховицкий огурец» пройдет 30 июня в поселке Сельхозтехника городского округа Луховицы Московской области. В программе праздника - конкурс костюмов, ярмарка и выступление творческих коллективов. В прошлом году фестиваль «Луховицкий огурец» посетили более 2,5 тысяч человек.