РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали яму на Октябрьском переулке в микрорайоне Подольска после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму в микрорайоне Климовск. Он отметил, что на Октябрьском переулке, перед поворотом на улицу Рожкова, образовалась большая яма.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение и сообщает, что указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия данной дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.