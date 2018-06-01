РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске в рамках праздничной программы, посвященной 25-летию Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов, членам организации вручили награды от Мособлдумы и администрации города, сообщается на сайте администрации округа.

В детской музыкальной школе микрорайона Климовск 31 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

«С поздравлениями к собравшимся обратились депутат Московской областной думы Павел Максимович и начальник управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы администрации горокруга Сергей Шведков. В честь юбилея они вручили награды от Московской областной думы и администрации городского округа», - говорится в сообщении.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы домов культуры микрорайона Климовск, а также члены организации.

Климовская организация инвалидов четверть века помогает решать важные вопросы, касающиеся социальной адаптации, досуга и объединения людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в план работы организации включается много культурных, спортивных мероприятий, здесь проводятся конкурсы, совместные поездки. Возглавляет Климовское общество инвалидов в течение нескольких лет Алексей Сомсиков.