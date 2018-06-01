РИАМО - 1 июн. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что в Московском регионе внедряются лучшие инновационные практики в области транспортной инфраструктуры и этот опыт необходимо активно перенимать другим регионам, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в координационном совете по развитию транспортной системы Москвы и Московской области. Мероприятие прошло под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха. В заседании также приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, руководители ведомств и организаций.

«Евгений Дитрих подчеркнул, что Москва и Московская область являются пилотными площадками, на которых внедряются лучшие инновационные практики в сфере развития транспортной инфраструктуры. По его словам, другие регионы должны активно использовать накопленный опыт», - говорится в сообщении.

Участники заседания обсудили вопросы готовности транспортной системы и обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В частности, было отмечено, что впервые в истории турнира принимающая сторона обеспечивает бесплатную перевозку для болельщиков дополнительными железнодорожными составами.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков выступил с докладом о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения, снижению смертности и тяжести последствий ДТП на федеральных, региональных и муниципальных трассах Подмосковья.

Тресков отметил, что в 2015-2017 годах в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере строительства путепроводов через железнодорожные пути между правительство Московской области, Федеральное дорожное агентство и ОАО «РЖД» на территории Подмосковья возвели 18 объектов. Из них 13 – на пересечении региональных дорог, пять – на федеральных.

В прошлом году правительство Московской области обеспечило ввод в эксплуатацию четырех путепроводов на пересечениях региональных дорог с железнодорожными путями. Финансирование объектов осуществлялось с привлечением средств из федерального бюджета. Движение было открыто по путепроводу у платформы «Нахабино», у станции «Тучково», а также на двух участках в Долгопрудном.

«Ликвидация одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог путем строительства путепроводов является одним из приоритетных направлений правительства Московской области. В настоящее время строятся три региональных путепровода с финансированием из федерального и регионального бюджетов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2018-2019 годы», - подчеркнул Тресков.

В ходе совещания он также сообщил, что за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года смертность на дорогах в результате ДТП сократилась более чем на 30%.

«Снижение смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на региональной сети составило 33%, на муниципальных дорогах – 45%. Сокращения общего числа ДТП и погибших на дорогах удалось добиться благодаря новому подходу при планировании и реализации мероприятий по БДД. Созданы бригады оперативного реагирования, которые выполняют работы по предупреждению ДТП на потенциально опасных участках. При этом срок выполнения мероприятий сократился с 1,5 лет до семи дней», - подчеркнул Тресков.

Он добавил, что на автодорогах с двумя и более погибшими проводятся комплексные работы. Они включают установку пешеходных ограждений, строительство тротуаров и линий освещения, дорожных знаков, установку комплексов фотовидеофиксации. В результате оперативного реагирования дорожных служб удалось не допустить повторения ДТП с погибшими в тех же местах.

Для достижения к 2024 году значения показателя смертности в четыре погибших на 100 тысяч населения необходимо изменить алгоритм работы и синхронизации деятельности в данной области с Минтрансом России, а также направить дополнительные средства на комплексные работы по обеспечению безопасности дорожного движения на федеральных трассах.

Участники координационного совета также обсудили развитие транспортной системы Москвы и области, развитие пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла, в том числе план мероприятий проекта «Московские центральные диаметры».