РИАМО - 1 июн. Ко Дню защиты детей в 18 больницах Москвы проведут праздничные мероприятия, для детей и их родителей подготовили концерты, шоу, фестивали, мастер-классы и выставки, праздники пройдут в пятницу, а также 2 и 7 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первого, 2 и 7 июня в 18 больницах при содействии департамента здравоохранения Москвы проведут праздники ко Дню защиты детей. Маленьких пациентов и их родителей ждут мастер-классы, выставки, театральные постановки и многое другое», - говорится в сообщении.

В первый день лета в детской городской клинической больнице имени Башляевой в 12:00 начнется III Московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей». В программе концерт с участием звезд эстрады и детских творческих коллективов, байкер-шоу «Ночные волки». На площадке здоровья будут вести прием лечащие врачи. Здесь же будут работать павильоны юного спасателя, детского творчества и мастерства, а также школа для родителей и детей.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном центре «Текстильщики» пройдут развлекательные и познавательные игры и мастер-классы, в том числе турнир по игре в бочче.

Вороновская городская больница в пятницу организует праздник «Дети — наше будущее!», в рамках которого состоится конкурс детских рисунков. А в роддоме городской клинической больницы имени Иноземцева пройдет праздник для детей, которые родились с низкой или критически низкой массой тела — всего 500 граммов.

«Второго июня в детской городской клинической больнице Святого Владимира состоится день открытых дверей. Привести детей на консультацию можно с 10:00 до 15:00. Прием проведут педиатры, заведующие отделением стационара, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук», - отмечается в материале.

Также 2 июня в городской детской клинической больнице №13 имени Филатова в 12:00 профессиональные актеры покажут детям театральное представление.

Седьмого июня в детской городской клинической больнице №9 имени Сперанского покажут интерактивное представление театра «Кураж». А «Волонтеры 55+» порадуют маленьких пациентов отделений хирургии, травмы и урологии спектаклем по мотивам русских народных сказок с элементами кукольного театра.

«В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой 7 июня с 17:00 до 19:00 пройдет летний бал для пациентов больницы, которые учатся в 9–11-х классах и не попадают на выпускной вечер», - отмечается в сообщении.